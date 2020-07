UBOLDO – Maxi operazione dei carabinieri della compagnia di Saronno questa mattina ad Uboldo. Le pattuglie sono entrate in azione intorno alle 5.

Oltre a diversi mezzi presenti anche un’unità cinofila da Casate Novo. A partire dalle 540 un elicottero ha sorvolato il centro storico.

L’operazione non è ovviamente passata inosservata: le luci delle pattuglie di carabinieri hanno illuminato le vie del centro via San Cosma e di via Magenta dalle 5 hanno svegliato qualche residenti e sono state notate dai più mattinieri pronti per andare al lavoro. Alle 5.40 l’arrivo dell’elicottero dei carabinieri di Orio al Serio ha seguito dall’alto l’uscita degli arrestati alle abitazioni per essere scortati dai militari alla caserma di Saronno.

10072020