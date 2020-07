TRADATE / SARONNO – Mobilitazione di forze dell’ordine e mezzi di soccorso, nella tarda mattinata domenicale, per recuperare un escursionista caduto dalla bici nel bosco, e rimasto ferito. La disavventura è capitata oggi un uomo di 52 anni, che stava percorrendo una zona boschiva nella pineta, nei pressi di via Castelnuovo. Avrebbe fatto tutto da solo, l’incidente si è verificato alle 11.50: per soccorrerlo è stato necessario anche l’ausilio dei vigili del fuoco, che sono accorsi sul posto assieme alle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno, ad una ambulanza del Sos e all’automedica perchè lui non era in grado di muoversi, aveva riportato delle ferite alle gambe.

E’ stato infine recuperato e trasferito con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Per i vigili del fuoco del comando provinciale non è la prima volta, quest’estate, che sono chiamati ad intervenire in supporto dei mezzi di soccorso per raggiungere persone ferite in luoghi impervi.

(foto archivio)

12072020