Maturità ’20: alle Orsoline tre 100

SARONNO – Tra le diverse scuole superiori di Saronno, anche le Orsoline S. Carlo sono riuscite a portare i propri studenti all’esame di stato dopo una preparazione fuori dal comune rispetto a quelle degli anni precedenti. Un anno scolastico indimenticabile che sicuramente non si cancellerà dalla memoria di studenti e docenti che hanno dovuto affrontare una situazione tanto difficile quanto imprevedibile, ma che alla fine si è conclusa per la maggior parte dei casi nel migliore dei modi. Gli studenti hanno potuto svolgere il colloquio orale in presenza, cosa impensabile all’inizio del lockdown durante il quale la speranza di poter rivedere dal vivo, anche se attraverso una mascherina, insegnanti e compagni per un ultimo saluto, sembrava ormai spenta per sempre.

Come nelle altre scuole saronnesi, anche alle Orsoline ci sono stati degli eccellenti esiti da parte di alcuni alunni e nonostante tutte le difficoltà del caso molti sono stati gli alunni che hanno raggiunto degli ottimi risultati.

5 AU: Niccolò Pietro Pedrabissi 100; Eleonora Pessina 100

5 LING: Elena Zaffaroni 100

(foto di due degli studenti che hanno raggiunto l’esito eccellente)

11072020