Maturità ’20: al Legnani tanti, tanti 100 ma…nessuna lode

SARONNO – Sono 35 gli studenti che al liceo Legnani hanno raggiunto un esito eccellente all’esame di stato, anche se nessuno è riuscito a conquistare la lode. La maturità 2020 è stata una novità per tutti, studenti e docenti, che da un giorno all’altro hanno visto i cancelli delle scuole chiudersi insieme a tutte le tradizionali iniziative tipiche degli studenti del quinto anno. Nonostante la situazione nuova e mai sperimentata, le spiegazioni e lo studio non si sono arrestati per nessuno e il continuo impegno ha portato a grandi soddisfazioni per alcuni.

Ecco gli studenti del liceo Legnani che hanno raggiunto il 100:

5 AC: Elisa Aita 100; Selene Franchi 100; Nicola Maria Gorla 100; Chiara Righi 100

5 BC: Gabriele Bernardis 100; Olivia Francesca Brenna 100; Francesca Isonni 100; Francesca Ruggeri 100

5 AS: Camilla Berveglieri 100; Valeria Bogani 100; Letizia Fumagalli 100

5 BS: Francesca D’Auria 100; Lucia Leuratti 100; Sofia Zaffaroni 100

5 CS: Francesca Benedetti 100; Camilla Carioni 100; Arianna Uboldi 100

1 CLA: Lucia Cattaneo 100; Cristina Ferrario 100; Silvia Ferrario 100

5 AL: Irene Canuto 100; Giulia Laprocina 100

5 BL: Valeria Fabbri 100; Federica Sofia Fusi 100; Alice Palmiere 100; Leda Saibene 100; Francesca Tramarin 100

5 CL: Giulia Bifulco 100; Alessandro Jan Marino 100

5 DL: Stefano Davide Carini 100; Emma Luongo 100; Eleonora Mariani 100

5 EL: Giulia De Simone 100; Chiara Garbelli 100; Matteo Maria Martignoni 100

(foto da archivio)

14072020