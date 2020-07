LIMBIATE – Pericolo nel fine settimana in via Marconi a Limbiate, quando un uomo, ubriaco, procedeva in contromano invadendo la corsia di marcia opposta fino all’alt dei vigili.

La pattuglia della polizia locale stava effettuando normali controlli stradali quando si è imbattuta in un veicolo che stava circolando contromano in via Marconi. Fermata l’auto, scendeva un uomo, uno straniero poi identificato (40 anni di nazionalità marocchina) apparso subito in evidente stato di ebrezza. Invitato a sottoporsi all’alcoltest, l’uomo non si è rifiutato, ma, in maniera palese, cercava di eludere la verifica, fingendo incapacità a soffiare nel modo corretto. Da qui, la denuncia all’autorità giudiziaria, con contestuale ritiro e successivo inoltro della patente di guida alla competente Prefettura di Monza. Anche il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca in quanto il conducente e proprietario rifiutava di sottoporsi agli esami per la determinazione del tasso alcolico.

