Ricordando “Il treno è sempre il treno” all’80esimo compleanno di Pozzetto

CERIANO LAGHETTO – Questa sera alle 21.25 circa verrà trasmetto su Rete4 Il ragazzo di campagna per celebrare l’80esimo compleanno di Renato Pozzetto, attore, cantante, cabarettista e una delle icone più celebri dell’umorismo italiano. In questo giorno sarà sicuramente piacevole ricordare la stazione di Ceriano Laghetto che, nel tratto che va da Saronno a Seregno, è stata il set dello spot pubblicitario trasmesso in televisione, in cui Pozzetto, con un rimando esplicito all’ultima scena del film che sarà possibile guardare questa sera, promuove il lancio dei nuovi treni per conto dell’ente ferroviario.

“Il treno è sempre il treno” era lo slogan della campagna pubblicitaria di Trenord di cui è portavoce lo stesso Renato Pozzetto.

Particolare occasione quella di qualche mese fa che ha dato la possibilità ad alcuni ammiratori dell’attore di poter sbirciare il dietro alle quinte delle riprese per lo sport ed intravedere anche per un solo attimo il grande personaggio stimato. Il film trasmesso questa sera e il ricordo della sua presenza alla stazione di Ceriano Laghetto, sono uno dei tanti modi per celebrare gli 80 anni di Pozzetto.

(foto da archivio, Renato Pozzetto sul set dello spot girato alla stazione di Ceriano Laghetto)

14072020