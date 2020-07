RESCALDINA – Ikea arriva alle porte del Saronnese? Si era parlato per anni di un punto vendita a Rescaldina, poi di Arese ed era si fa avanti di nuovo Rescaldina ma con una nuova location, quella del complesso “Auchan” di via Togliatti accanto alla provinciale Saronnese ed a pochi chilometri da confine con Uboldo: l’ipotesi è un “piccolo” Ikea al primo piano dove c’è stata per anni una parte del supermercato Auchan. Nel caso, sarà ovviamente una struttura di dimensioni contenute, si parla di circa 7000 metri quadrati ma con la disponibilità dei consulenti e dell’assistenza clienti per chi deve arreda casa o ufficio.

A quanto risulta sarebbero in corso trattative fra Ikea e la società proprietaria del complesso commerciale, anche se a quegli spazi ci sono anche altri che guardano con particolare interesse. Si fanno i nomi del colosso dell’abbigliamento, Zara; e di Decathlon per quanto riguarda abbagliamento ed attrezzature sportive.

(l’insegna di Auchan arriverà anche nella zona?)

15072020