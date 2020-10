UBOLDO – Il centro commerciale Auchan di Rescaldina prevede grandi cambiamenti: mentre le saracinesche dell’ipermercato sono chiuse, in attesa dell’arrivo della catena Conad previsto per il prossimo 11 novembre, si fanno progetti per una modernizzazione della struttura.

La novità più significativa è l’arrivo della catena svedese Ikea nel centro commerciale, la quale ha in programma di inaugurare il nuovo punto vendita prima di Natale.

Ma non solo: cambieranno gli spazi della galleria commerciale. E’ stato infatti pianificata una rimodulazione del progetto di ampliamento: dai 20mila metri quadrati inizialmente previsti, ora si parla di 15mila.

Cattive notizie, invece, per l’esercizio commerciale di Zodio, che cesserà la sua attività entro il primo novembre, decretando così la fine dell’attività sul suolo italiano. Il due ottobre inizieranno le vendite di comunicazione – come comunica l’attività commerciale – che prevedono uno sconto del 70% per tutti gli articoli presenti in negozio. Lo staff di Zodio tiene, inoltre a ringraziare la clientela: “Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata in questi anni e speriamo di vedervi nei nostri negozi il mese prossimo”.

(Foto d’archivio)

