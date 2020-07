Airoldi tour, oggi tocca alla Cassina Ferrara: la diretta

SARONNO – Dopo la serata in centro Augusto Airoldi si dedica alla quarta tappa del suo tour che oggi tocca al Cassina. Qui la diretta dell’incontro pubblico conclusivo nel parco di via Einstein.

Le giornate sono organizzate in due fasi. La prima, la mattina, prevede un tour del quartiere con colazione e pranzo in uno degli esercizi commerciali. In mezzo tanti incontri alla scoperta di problematiche e potenzialità della zona, spostandosi a piedi o in bicicletta. La sera, invece, ci saranno gli appuntamenti pubblici in luoghi di volta in volta diversi.

“Sin dall’annuncio della mia candidatura – spiega Augusto Airoldi, – ho messo al centro del mio rapporto con i cittadini il dialogo attraverso l’incontro di persona. Purtroppo, l’emergenza Covid ci ha imposto di ritardare queste giornate nei quartieri rispetto a quando le avevamo inizialmente programmate, ma siamo ben felici di poterle finalmente tenere pur nel rigoroso rispetto delle misure anti contagio”.

(foto archivio)