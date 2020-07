SARONNO – Impressionanti le immagini, scattate alle 6 di questa mattina, del centro storico di Saronno: per il fortissimo temporale abbattutosi sulla città corso Italia era diventata un fiume mentre il sottopasso di via I maggio si è completamente allagato. Mentre praticamente ovunque ci sono tantissime foglie, che potrebbero continuare a creare problemi per il deflusso dell’acqua piovana nei tombini.

Cosa aspettarsi per le prossime ore? Mentre alle 10 continua a piovere piuttosto intensamente ed in città come nel circondario si sta cercando di porre rimedio ai danni del maltempo, le previsioni fanno riferimento ad un pomeriggio odierno che dovrebbe essere tendente al bello. Dovrebbe tornare il sole ma con possibilità di residui fenomeni temporaleschi; in serata stop al maltempo prima di un weekend senza altra pioggia. Insomma, per ora comunque è meglio non abbassare la guardia in attesa degli sviluppi della situazione; presto sarà emesso un nuovo dispaccio del servizio meteorologico regionale.

