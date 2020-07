SARONNO – Fatta volare dal vento o trascinata dall’acqua che attorno alle 6 ha trasformato in torrenti molte strade di Saronno, in piazza Caduti saronnesi è addirittura spuntata una piccola piscina gonfiabile, con grande stupore da parte dei passanti.

Il fortissimo temporale, con tanta grandine, che si è abbattuto sulla città qualche minuto prima delle 6 odierne e che per la sua violenza ha svegliato di soprassalto tanti saronnesi che stavano dormendo, ha praticamente paralizzato Saronno: il sottopasso di via I maggio si è completamente allagato, corso Italia è diventato un fiume così come diverte altre strade nella zona centrale e non soltanto. Ancora presto per compiere una precisa conta dei danni perchè alle 10 sta ancora piovendo intensamente. Intanto i vigili del fuoco sono chiamati agli straordinari, si segnalano cantine allagate praticamente in tutti i quartieri cittadini; solo più tardi sarà possibile fare il punto della situazione.

(foto: la piscina improvvisamente comparsa in piazza Caduti saronnesi a Saronno)

24072020