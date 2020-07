CARONNO PERTUSELLA – Ambulanze e forze dell’ordine sono intervenute questa mattina in corso della Vittoria, l’arteria che porta dalla periferia al centro cittadine: una donna è stata investita. Erano le 9.40 ed il fatto è successo nella zona centrale nei pressi del semaforo all’incrocio con via Favini.

Sono arrivate una autolettiga della Croce bianca di Cesate ed una pattuglia della polizia locale caronnese: la donna, di 57 anni, è stata infine trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese: è apparsa un poco scossa ma non ha riportato gravi ferite, al momento del ricovero le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Gli agenti della vigilanza urbana hanno subito avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro.

(foto archivio: la polizia locale di Caronno Pertusella durante un intervento in occasione di un precedente incidente stradale avvenuto sempre in corso della Vittoria, lunga arteria che parte dal confine con Saronno)

