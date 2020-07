CISLAGO – Il “Grande Trittico lombardo” di ciclismo è la prima gara per professionisti che si disputa in Lombardia dopo lo stop causato dalla pandemia da Coronavirus. Riunirà, in via eccezionale, in un’unica competizione, le tre storiche gare del Trittico Regione Lombardia (Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine) e si svolgerà lunedì 3 agosto.

PERCORSO – La partenza è prevista Legnano, alle 12, con arrivo a Varese verso le 16,30. I ciclisti toccheranno anche Busto Arsizio, San Giorgio su Legnano, Parabiago e Legnano, e Limbiate. Pedaleranno poi verso Lissone dove percorreranno un mini circuito tipico della Coppa Agostoni. Dopo Saronno andranno verso la Valle Olona con la classica salita del “Piccolo Stelvio” di Castiglione Olona. Si dirigeranno quindi a Varese dove percorreranno i quattro giri del circuito Tre valli varesine.

CISLAGO – Dalle 13:30 sino alla fine del passaggio della gara ciclistica sarà in vigore un divieto di traffico in via C. Battisti SP 233, dall’intersezione con la SP 21 (via Papa Giovanni XXIII) al confine territoriale con il comune di Turate. Inoltre dalle 12,30 alla fine della gara sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata.

QUI LA PRESENTAZIONE DEL TRITTICO