Copertura fibra ottica, arrivano i chiarimenti del sindaco

COGLIATE – Nel consiglio comunale di giovedì 30 luglio, il sindaco Andrea Basilico ha risposto all’interrogazione presentata dalla lista d’opposizione Uniti per Cogliate in merito alla copertura della fibra ottica sul territorio comunale. Nelle scorse settimane infatti, nonostante fosse stata dichiarata la chiusura del cantiere per la posa dell’infrastruttura, fu stimato un 20% di territorio non coperto.

«Al momento risultano scoperte le aree periferiche del paese, la zona del Campo Volo, parte di via Volta, la parte di via Minoretti verso Misinto, la zona di via Donegani ed il territorio di Cogliate di Cascina Nuova. Il problema è grosso, ma non solo per il comune di Cogliate – spiega il primo cittadino. L’azienda, Infratel, ha tagliato un milione e 300mila di unità mobiliari dal progetto iniziale e in queste risulta anche parte del nostro territorio comunale. Abbiamo già ottenuto con Infratel e OpenFiber l’aumento di 580 unità immobiliari per Cogliate perché crediamo molto nel progetto e ormai riteniamo che la potenza della linea internet sia importante tanto quanto l’acqua corrente in casa. Oltre a questo ampliamento, stiamo cercando anche una soluzione per coprire la restante parte del territorio comunale e stiamo studiando un nuovo servizio che, al posto di lavorare con cavo in fibra, lavora sui segnali radio. Se sarà tutto confermato, le tempistiche saranno limitate. A proposito dei provider, tutti presto commercializzeranno la fibra a Cogliate. Anche se i cittadini hanno notato che solamente alcune aziende di telefonia hanno messo in vendita il servizio, in realtà entro una decina di giorni tutte aggiorneranno i sistemi e sarà commercializzata la fibra».

31072020