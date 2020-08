CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti stradali in poche ore ieri a Caronno Pertusella, è rimasto contuso anche un bambino. Primo episodio alle 11.50 in via Favino dove è stato investito un ciclista; sulla bici c’era un ragazzino di 11 anni, che ha avuto bisogno delle cure dell’equipaggio di una ambulanza della Misericordia Arese. E’ stato infine trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato, non ha riportato gravi lesioni. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale caronnese, per i rilievi del sinistro, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo e risalire alle eventuali responsabilità.

Sempre a Caronno Pertusella alle 13 incidente in via Verdi: nello scontro fra un’auto ed una motocicletta è rimasto contuso un ventottenne. Sul posto l’automedica arrivata da Garbagnate Milanese ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese. Il ferito, non è apparso grave, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso. Sul luogo anche l’intervento della vigilanza urbana.

