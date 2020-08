LOMAZZO – Intossicazione etilica, questa la prognosi per un quarantunenne soccorso dall’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ieri sera alle 20 a Lomazzo, in via Cadore, dove alcuni passanti avevano visto una persona in difficoltà ed avevano dato l’allarme, chiedendo aiuto. Il paziente non è comunque apparso in gravi condizioni ed anzi la prognosi è stata del tutto rassicurante.

A Mozzate, invece, tamponamento fra due auto, è successo ieri alle 16: sul posto, in via Varese, è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Varese il cui equipaggio si è preso cura dei feriti; si tratta di una donna di vent’anni ed una di quarantasei: le loro condizioni non sono apparse preoccupanti, hanno riportato solo alcune contusioni. All’ospedale “Galmarini” di Tradate sono stati eseguiti gli accertamenti del caso, le prognosi per le pazienti sono state del tutto rassicuranti.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa in servizio sul territorio per una emergenza sanitaria)

08082020