Miglino ricorda il suo alunno scomparso per un arresto cardiaco

SARONNO – CISLAGO – Pubblichiamo il saluto di Maria Assunta Miglino docente dell’Itc Zappa per Alessandro Zordan 18enne che si è spento giovedì per un arresto cartiaco.

Alessandro é stato mio alunno.

Se è facile tessere le lodi di chi ci lascia, per me è impossibile oggi non ricordare la sua correttezza e la sua onestà. Non posso non ricordare il suo animo gentile e la generosità dei modi, l’affetto e la disponibilità nei confronti di compagni e insegnanti. La matematica gli faceva paura eppure con impegno e tantissima costanza mi dimostrava di farcela. Vorrei raccontarvi il suo sorriso celato dalla timidezza quando leggeva quei voti positivi per i quali tanto lavorava e ai quali con tutto se stesso anelava.

So che non ci sono parole di consolazione per i genitori ma so che di lui, della sua lealtà e del suo sguardo dolce nessuno si dimenticherà.

Ciao Alessandro

(foto archivio)