Basket C Gold, Tomba alla Robur Saronno

SARONNO – E’ Tomba il primo acquisto della Robur Saronno in vista del prossimo campionato di basket maschile C Gold che vedrà impegnati i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi dopo la pausa estiva.

“Idee, intensità, gioco Enrico Tomba è la prima novità dell’anno. Scendiamo negli anni 2000, per questo giovane ma assolutamente pronto playmaker. Dopo le giovanili all’Olimpia Milano, esordio nei campionati senior in C Gold a Cislago con una stagione da ricordare in doppia cifra di media. L’anno scorso a Desio, ed ora arriva a Saronno con la voglia di dimostrare tutto”; così la società saronnese presenta il primo arrivo al mercato d’agosto. Di certo, non sarà l’unica novità di mercato che attende i tifosi del club saronnese, che punta in alto.

(foto: il nuovo giocatore della Robur Saronno, Enrico Tomba, è pronto a vestire i colori della formazione saronnese che fa base al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo)

15082020