GERENZANO – Attimi di apprensione ieri mattina per l’incidente tra auto e moto avvenuto dopo dopo le 9,30 in via Clerici alle porte della città.

L’impatto è avvenuto tra una Peugeot e un T max. Ad avere la peggio, ovviamente lo scooter. Il conducente, un 55enne di Cislago, è finito a terra. Immediata la chiamata al numero unico per le emegenze che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Il personale sanitario ha eseguito i primi controlli e prestato i primi soccorsi e quindi ha portato il ferito all’ospedale di Garbagnate Milanese. I soccorritori hanno spiegato ai presenti che hanno seguito con preoccupazione le operazioni che il 55enne aveva riportato fratture, contusioni ed escoriazioni ma hanno subito sciolto la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Uboldo della compagnia di Saronno che si sono occupati dei rilievi e che hanno ascoltato la testimonianza del conducente della vettura e poi all’ospedale anche quella del cislaghese.

