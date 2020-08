SARONNO – “La cosiddetta Area Feste situata lungo una strada estremamente trafficata nei pressi della rotatoria autostradale di Origgio, ed il cui solo terreno é stato pagato circa 400.000 euro coi soldi dei saronnesi, é rimasta un’altra ed ennesima “incompiuta” dell’amministrazione Fagioli, dopo l’ex Saronno-Seregno, via Roma, ex Asl/ex Asilo di via Manzoni”.

Inizia così la nota di Franco Casali, consigliere comunale e capolista per le prossime elezioni di [email protected], in merito all’area feste saronnese.

“Come consigliere comunale l’ho fatto presente non so quante volte in consiglio: questa vasta area, pagata a caro prezzo, é l’ideale per farvi un parco a servizio del Matteotti e della città, anziché un’area feste da dotare di un grande parcheggio, dovervi portare acqua, luce, servizi, ecc. (almeno altri 300.000 euro di spesa) per farvi poi solo poche feste all’anno.

Va piantumata con essenze appropriate per farne un parco attrezzato sostituendovi tutte le piante morte, e quelle tagliate senza motivo da questa amministrazione, e quelle che per legge andavano messe a dimora per ogni bambino nato in questi anni. Ma sarebbe bello farvi anche un percorso ciclabile che possa essere utilizzato dai giovani ciclisti del Pedale Saronnese che sino a ieri si sono dovuti allenare in un parcheggio di Caronno Pertusella, oltre che essere fruibile per tutti i saronnesi. Panchine e arredi completerebbero l’area in un modo sicuramente più utile ed ecologico di quanto previsto e lasciato poi incompiuto dal sindaco Fagioli.