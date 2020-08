SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore all’Urbanistica Lucia Castelli in merito all’appello del circolo Tramway sul recupero delle storiche targhe dell’ex Petri.

“Ringraziamo ancora una volta il Circolo Tramway per aver portato all’attenzione dell’opinione pubblica una parte di storia di Saronno, rappresentata dalle targhe dedicate a Don Luigi Guanella ed a Maurilio Bossi che, fino a qualche giorno fa, erano collocate sui muri perimetrali che delimitavano l’Ex Fonderia Petri.

Ebbene le targhe che ricordano il valore di Don Guanella e di Maurilio Bossi sono custodite dall’attuale proprietà dell’area.

L’Ex Fonderia Petri è infatti oggetto di un progetto di riqualificazione ambientale ed edilizia in virtù del quale gli edifici, ormai fatiscenti e che un tempo accoglievano l’attività industriale, sono stati abbattuti. Ma le targhe, che sono testimonianza del virtuoso passato di Saronno, sono state preservate e sono conservate dalla proprietà in attesa di essere qui ricollocate con lo scopo di valorizzare le figure di cui esse ne sono il ricordo.