SOLARO – Nasconde la droga nella borsa dell’amica: uno stratagemma che non ha evitato l’arresto, ad un marocchino di 25 anni. Volto già noto alle forze dell’ordine, è stato notato nel parco delle Groane assieme all’amica, una 21enne italiana, rivelatasi estranea alla vicenda.

Lo straniero alla vista dela pattuglia, nel pomeriggio del 5 agosto mentre si trovava vicino alla provinciale 527, ha infilato lo stupefacente nella borsetta della ventunenne; i militari hanno trovato 150 grammi di eroina, 50 grammi di hascisc, 4 grammi di cocaina. Nella disponibilità del nordafricano anche materiale per il confezionamento delle dosi e 5000 euro in contanti, oltre a 6 telefonini. Insomma, tutto il necessario per lo spaccio e parte dei proventi. Il tutto è stato posto sotto sequestro. La vicenda è approdata ora daanti al giudice di Monza, che ha disposto la custodia cautelare per il maghrebino.

(foto archivio: controlli antidroga dei carabinieri. Il parco delle Groane è un’area di spaccio tenuta sempre sotto osservazione dalle forze dell’ordine)

18082020