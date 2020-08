SARONNO / VARESE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO / TRADATE – Dato in salita oggi per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus nel capoluogo Varese, +1; e +1 anche a Gallarate e Tradate. Restano ferme, fra i centri principali della provincia, Saronno e Busto Arsizio.

Ecco il quadro della situazione con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia (fra parentesi la variazione da ieri):

Saronno 247

Caronno Pertusella 107

Tradate 131 (130)

Varese 330 (329)

Busto Arsizio 415

Gallarate 274 (273)

Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio.contagi, ma il numero dei tamponi effettuati è stato sensibilmente inferiore rispetto agli ultimi giorni. Oggi per il covid in Lombardia si è registrato un decesso. M eno tamponi degli ultimi giorni ma non meno nuovi casi positivi al covid oggi fra Varesotto, Comasco e Brianza, dove complessivamente si registra un +28,