Coronavirus, i contagi: Saronno e Caronno Pertusella ferme

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Per quanto riguarda i due principali centri del Saronnese, Saronno e Caronno Pertusella, oggi nessuna novità sui casi covid, in entrambe le località +0.

Dall’inizio della pandemia a Saronno sono stati registrati 247 contagi, a Caronno Pertusella 107.

Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio.contagi, ma il numero dei tamponi effettuati è stato sensibilmente inferiore rispetto agli ultimi giorni. Oggi per il covid in Lombardia si è registrato un decesso.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

24082020