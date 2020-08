CASTIGLIONE OLONA – Un’esperienza diversa dal solito che permette di vivere un momento all’aria aperta nel pieno rispetto delle normative anticontagio. E’ quella che propone GEV dei PLIS Insubria Olona, Comune di Castiglione Olona, Parco RTO Rile-Tenore-Olona e AstroNatura Cooperativa Sociale. L’appuntamento, dal titolo “Tutto in una notte dal sentiero alla luna” è in programma mercoledì 2 settembre dalle 20:45 alle 23.

“Vivere il bosco in un orario poco consueto – spiegano gli organizzatori per presentare l’appuntamento – alla scoperta dei suoi segreti e al termine dell’escursione, nell’incanto della piana di Caronno Corbellaro ci soffermeremo ad osservare la luna nel suo splendore”. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere una mail a [email protected] oppure contattare il 338 360 8760

Nel rispetto delle normative sanitarie anticovid per la partecipazione all’evento è necessario essere sprovvisti dei necessari Dpi (mascherina, gel disinfettante) e autocertificazione che vi verrà inviata al momento della pre iscrizione. Adatta ai bambini dai 6 in poi.

