GERENZANO – “A seguito di assegnazione alla società Zanetti srl del bando di project financing, sono cominciati i lavori al cimitero comunale, per interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di illuminazione votiva e pubblica, con installazione di impianto fotovoltaico con la sostituzione delle lampade e lampioncini, che saranno a led; l’installazione di un impianto di videosorveglianza, l’automazione dei cancelli e la manutenzione degli stessi, e la nuova pavimentazione del viale centrale”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica gerenzanese.

Il tutto, peraltro, è a costo zero per la collettività: “Le spese di tutti questi interventi sono interamente a carico della Zanetti”, precisano infatti dal Municipio.

Attualmente è in corso la sostituzione delle plafoniere con luci a led. “Si raccomanda – dicono dal palazzo comunale – di prestare attenzione ai cantieri che in questi mesi, di volta in volta, si apriranno”.

(nella foto: una veduta del viale centrale del cimitero di via Fagnanella a Gerenzano)

26082020