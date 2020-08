Una nuova preghiera dedicata al beato Monti di Saronno: l’ha creata un sacerdote campano

SARONNO – Una preghiera creata da un sacerdote campano e rivolta al beato saronnese Luigi Monti: è stata ricevuta dalla congregazione dei Concezionisti di Padre Monti che ora la vogliono fare conoscere a tutti i fedeli che frequentano il Santuario cittadino di via Monti.

Preghiera

al Beato Luigi Monti

in tempo di pandemia

Beato Luigi,

tu sei un raggio di luce

nella notte del mondo:

la tua carità senza riserve ti ha reso padre generoso verso i malati e gli orfani, generativo di autentica libertà in un tempo convulso e testimone della prossimità di Dio verso l’umano.

Beato Luigi,

tu hai vissuto la beatitudine della mitezza e hai sperimentato che “Dio è galantuomo”: facci essere custodi della speranza, specie nei momenti di prova e di dolore, e confidare nell’abbandono in Lui.

Beato Luigi,

tu che in mezzo ai colerosi hai praticato la misericordia come via per raccontare Gesù medico e amante della vita: aiutaci, in questo tempo di pandemia, ad essere cristiani responsabili e solidali verso i fratelli più vulnerabili soli e poveri, proteggi i medici e gli operatori sanitari, benedici ciascuno di noi e dacci il gusto di guardare a Maria Immacolata, Stella sicura del nostro cammino.

Amen!

Sac. Nicola Galante

26082020