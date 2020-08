SARONNO – La partita, per le norme anti-covid, si giocherà a porte chiuse ma gli ultras del Fronte ribelle ci saranno comunque all’appuntamento, sostenendo i propri beniamini dalla “distanza”: i supporter saronnesi hanno già annunciato che saranno comunque presenti, nel tardo pomeriggio odierno, per la prima uscita del Fbc Saronno che dalle 19 affronta allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi la formazione del Varese, per una gara amichevole, che è anche la prima uscita stagionale di entrambi i team.

Incontro decisamente “sbilanciato” per quanto riguarda il potenziale livello delle due squadre, considerato che i saronnesi sono in Prima categoria ed i biancorossi in serie D, e comunque un derby sempre affascinante, con due tifoserie peraltro molto “amiche”, che probabilmente seguiranno assieme la gara da fuori dello stadio.

(foto: i tifosi del Fbc Saronno si sono già attrezzato per seguire comunque, dalla distanza, la squadra del cuore. Con tanto d mascherine biancocelesti)

27082020