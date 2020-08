SARONNO – “Come ringraziamento alla città di Saronno che ci ha sostenuti nelle riprese del nostro quarto film: “Le mirabolanti avventure di Faga”, noi della Toro cinematografica abbiamo deciso di effettuare una proiezione in super anteprima a numero chiuso, nel rispetto delle norme anti-covid, che si terrà

giovedì 3 settembre al cinema sotto le stelle dell’Arena estiva del centro culturale di Casa Morandi in viale Santuario 2″. Lo annunciano i produttori del film, dal regista Roberto Albanesi all’attore Ivan Brusa che interpreta Faga.

La proiezione è gratuita ed a numero chiuso (130 posti), pertanto chi fosse interessato non ha che da prenotarsi al numero di telefono 3286619831. “Un modo per scaldare i motori e testare la pellicola prima dell’uscita ufficiale che avverrà… prossimamente – spiega lo staff del film – Se volete passare 102 minuti in allegria e spensieratezza, non vi fate scappare questa occasione”.

(foto: la “locandina” ufficiale dell’evento in programma all’arena estiva di Saronno)

