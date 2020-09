SARONNO – Per buona parte girato l’anno scorso fra Saronno e Cogliate, oggi è il grande giorno di Faga e del film che porta il suo nome. Stasera dalle 21 all’arena estiva di Casa Morandi in viale Santuario l’anteprima assoluta de “Le mirabolanti avventure di Faga”. Su ilSaronno dalle 20.15 una diretta con le video-interviste a protagonisti e staff.

Nel film, si tratta di una commedia scanzonata ma “che fa pensare”, si ritrovano alcuni dei personaggi cari al regista Roberto Albanesi e che compaiono anche in altri suoi tre film, “Dante va alla guerra” che attualmente si può vedere su Amazon Prime e che con sottotitoli è arrivato su dvd anche negli Stati Uniti d’America; oltre che in “Non nuotate in quel fiume” e “Non nuotate in quel fiume 2”, horror-trash che è possibile visionare sulla piattaforma gratuita del cinema indipendente italiano, “Shinema“. Personaggi ricorrenti, quelli interpretati tra gli altri da Ivan Brusa, Roberta Nicosia e William Angiuli oltre che da Stefano Galli e Paolo Riva.

03092020