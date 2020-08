SARONNO / VARESE/ BUSTO ARSIZIO – In zona ieri, fra i principali centri, +2 casi; sono stati registrati a Varese e Busto Arsizio; fermi Saronno e le altri località più popolose della zona.

Ecco il quadro, col numero totale dei contagi dall’inizio della pandemia, tra parentesi il dato di ieri se variato:

Saronno 247

Caronno Pertusella 107

Tradate 132

Varese 334 (333)

Busto Arsizio 416 (415)

Gallarate 275

Cesano Maderno 231

Limbiate 204

Anche ieri in Lombardia non si è registrato alcun decesso e aumentano i guariti e i dimessi (+30). A fronte di 17.964 tamponi effettuati sono 286 i nuovi positivi riscontrati. La percentuale dei positivi riscontrati rispetto ai tamponi effettuati è dell’1,6 per cento.

Ieri +25 casi di coronavirus nelle province di Varese, Como e Brianza, lo dicono le rilevazione di Regione Lombardia, che consentono di fare il punto della situazione sul territorio lombardo.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

