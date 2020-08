CERIANO LAGHETTO – “Oggi giornata di Festa del paese a Ceriano Laghetto: alle 10.30 la messa solenne. Nel pomeriggio, Commissione elettorale per il referendum, alle 17.30 a Saronno per la campagna elettorale di Fagioli sindaco e gli altri candidati sindaci della provincia di Varese con Matteo Salvini e in serata consiglio comunale per il Piano di diritto allo studio 2020-2021″. Sono il sindaco cerianese Roberto Crippa ed il vice Dante Cattaneo a riepilogare gli eventi odierni.

“Chi si ferma, è perduto. Buon inizio di settimana, amici!” dicono all’unisono Crippa e Cattaneo.

A Saronno l’appuntamento con il leader leghista Salvini è alle 17.30 a Villa Gianetti, la sede comunale di rappresentanza in via Roma.

(foto: caffè di prima mattina in un bar del paese per il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, ed il suo vice Dante Cattaneo)

31082020