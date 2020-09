SARONNO – Una riduzione degli orari e soprattutto nessuna attività nel week-end sono le richieste portate avanti da un gruppo di saronnesi tramite una petizione contro il rumore prodotto dal nuovo campo da paddle di via Piave.

“L’attività del paddle, appena insediata al Palaexbo di via Piave 1, genera disturbo nel quartiere a causa dei rumori derivanti dal gioco e dai giocatori, specialmente nelle ore serali e nei giorni festivi – si legge nel testo – Oggi ci troviamo di fronte al primo dei due campi che sono previsti dal progetto, tra l’altro quello realizzato è anche il più distante da via Piave. Ma considerando che questi nuovi rumori già arrecano disturbo oggi, è indubbio che in futuro la situazione potrà solo peggiore. Oltre al problema acustico, è facile ipotizzare che presto arriverà anche una copertura fissa o semi-fissa per coprire i campi ed in questo modo renderli utilizzabili tutto l’anno, arrecando così pure uno sgradevole impatto ambientale ed estetico in un rione come il nostro che è a carattere prevalentemente residenziale”.

Da queste considerazioni le richieste: “La sospensione delle attività del paddle dopo le 21, tutti i giorni, ed interamente nei giorni festivi. Il tutto fino a quando non saranno realizzate adeguate strutture per il contenimento del rumore (barriera ndr)”.