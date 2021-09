SARONNO – Dal 20 settembre ripartirà anche il programma fitness al Palaexbo comunale di via Piave, con il consueto calendario di corsi rivolti a tutte le età, dalla ginnastica dolce praticabile anche dagli anziani, all’hip pop rivolto ai ragazzi, fino ad arrivare al corso di military training, per gli amanti della pratica sportiva ad alto impatto che si ispira agli allenamenti militari.

Continua inoltre a riscuotere successo il nuovo campo padel, inaugurato proprio all’interno del Palaexbo durante il 2020 per rispondere all’aumento della richiesta di campi accessibili destinati a questo sport in forte crescita e recentemente coperto con tensostruttura per consentire l’attività anche durante la stagione invernale.

“E’ con grande soddisfazione che proseguiamo nel rilancio dei nostri spazi riservati allo sport, continuando a mantenere alta la guardia e la sicurezza necessaria per la tutela della salute – ha dichiarato Augusto Airoldi sindaco di Saronno – e ha aggiunto: “Con l’auspicio di poter

davvero consentire a tutti i nostri cittadini di continuare a svolgere in totale continuità la pratica sportiva e coltivare la “Passione che ci Accomuna”, auguro un buon lavoro a tutto lo staff della Saronno Servizi Ssd: “Raccolgo con grande entusiasmo, come nuovo amministratore di Saronno Servizi Ssd la sfida di contribuire al rilancio dello sport attraverso la nostra piscina comunale e il Palaexbo ha dichiarato Cesare Camillo Fusi, nuovo amministratore unico Saronno Servizi Ssd – “nella consapevolezza che lo Sport rappresenta da sempre un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita di bambini e ragazzi, e porta benessere alle persone di tutte le età”.

