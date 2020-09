CISLAGO – Il paese non è più covid-free: come sempre dall’inizio della pandemia, a fronte di novità, il sindaco Gianluigi Cartabia anche stavolta, in queste ore, ha comunicato gli ultimi sviluppi ovvero della comunicazione ricevuta dalle autorità sanitarie che segnalano la presenza di una persona, residente in loco, che è positiva al coronavirus. “Purtroppo anche Cislago non è più Covid free abbiamo sul territorio un caso positivo asintomatico da rientro dall’estero” conferma il sindaco che spiega anche le “origini” di questo nuovo caso.

Era da inizio luglio che non si registravano nuovi casi a Cislago.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: il sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia, con i volontari della protezione civile)

07092020