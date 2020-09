SARONNO – Nei giorni scorsi si sono tenute a Saronno le riprese di tre videoclip musicali che faranno parte del film “E tu, te lo ricordi Marco?”, versione cinematografica dell’omonimo spettacolo teatrale messo in scena lo scorso dicembre in quel di San Giovanni in Bosco in provincia di Padova da un gruppo di fan del Pirata. Protagonista di questi video è la Mic, formazione di musica cantautorale di cui fanno parte Ale Galli (chitarra e voce), Elisabetta Daolio (flauto) e Max Cabella (contrabbasso).

«L’idea è partita da un gruppo di appassionati di ciclismo d’epoca che fanno parte della redazione della rivista che dirigo, che si chiama appunto “Biciclette d’Epoca”», spiega Ale. «Durante lo spettacolo teatrale io ed Elisabetta abbiamo suonato questi tre pezzi dal vivo, poi è nata l’idea di farne un film che verrà proiettato a San Daniele del Friuli, il 18 e 19 di ottobre, in occasione del giorno di riposo del Giro d’Italia. Abbiamo pensato che sarebbe stata una bella cosa ambientare i video, per l’occasione, a Saronno, in modo da dare un po’ di visibilità anche alla nostra città».

I set scelti sono stati due: la fabbrica dismessa recentemente salita alle cronache per i graffiti artistici e il Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese, luogo iconico della tradizione industriale di Saronno.

«Siamo molto felici che il regista, Laerte Schiavo, abbia accettato di venire a girare a Saronno e ci teniamo molto a ringraziare per la grande disponibilità sia i proprietari della fabbrica dismessa sia il MILS, uno spazio davvero interessante che invitiamo tutti a visitare perché racconta davvero tanto della nostra città», prosegue Ale. «Nessuno di noi è un professionista ma ci siamo senz’altro divertiti molto e speriamo che il risultato possa essere un buon tributo alla memoria di Marco Pantani, che davvero ci ha lasciato troppo presto e in maniera drammatica. Un grande grazie a Mario, Alessio, Luca e tutti gli altri che hanno pensato e contribuito a questo progetto».

Le canzoni scelte sono “L’ultima salita” dei Nomadi, “E mi alzo sui pedali” degli Stadio e infine “Pirata”, di cui lo stesso Ale Galli è autore. Brani che ancora oggi, a oltre 15 anni dalla morte di Pantani e proprio nell’anno del suo cinquantesimo compleanno, ci ricordano quanto fosse amato il campione di Cesenatico.