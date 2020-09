CARONNO PERTUSELLA – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento saronnese di via Stra Madonna per “liberare” la conducente e la passeggera vittime dell’incidente avvenuto mercoledì sera nella zona industriale tra Saronno e Caronno Pertusella.

Lo scontro è avvenuto in via Grieg proprio al confine tanto che sul posto sono arrivate sia la pattuglia della polizia locale di Saronno sia quella di Caronno Pertusella. A procedere ai rilievi per risalire alle cause e alla dinamica del sinistro è stata quest’ultima visto che l’incidente è avvenuto nel territorio comunale caronnese. L’intervento della polizia locale di Saronno è stato comunque utile per regolare la circolazione nella zona durante le operazione di soccorso iniziate con l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno per prima cosa liberato le due donne sull’utilitaria protagonista dello scontro con il camion. Il personale sanitario, arrivato sul posto con le ambulanze arrivate sul posto dopo la chiamata al numero unico delle emergenze, ha quindi stabilizzato le condizione delle due donne che sono state portate al pronto soccorso per le cure del caso.