SARONNO – “Sull’area salamelle la scadente amministrazione Fagioli, ad una settimana dalle elezioni, si sente costretta ad ammettere la veridicità delle spese che la coalizione che sostiene Pierluigi Gilli ha denunciato”.

Inizia così la risposta della coalizione di Pierluigi Gilli alla presa di posizione di Pier Angela Vanzulli sull’area feste.

Non solo. La Lega addirittura argomenta la propria bravura tecnico scientifica portando la prova del nuovo traguardo: il viaggio nel futuro. Infatti parlano del Documento unico di programmazione (DUP) del triennio 2021-23 che sarà votato, presumibilmente, a dicembre 2020. O in Lega hanno sviluppato la tecnologia del viaggio temporale oppure è un “vedo, travedo, stravedo”.

Nel Dup 2019-21 per l’urbanizzazione di terreni vergini necessari per realizzare dell’area salamelle erano stanziati circa 600mila€ che nel Dup 2020-22, col sapore di elezioni e opere non realizzabili, è convenuto ritoccare in 100mila€, che non basteranno nemmeno per rendere carrabili i terreni costati già 700mila€ dei cittadini.

Nonostante nel raggio di pochi chilometri esistano da anni due aree feste (Origgio e Solaro) purtroppo oggi già sottoutilizzate per mancanza di soggetti in grado di offrire feste e sagre, i leghisti saronnesi vorrebbero avere l’area per cucinare le loro salamelle. Probabilmente raggiungeranno l’area salamelle formando un corteo non autorizzato e muovendosi dal centro compatti con bandiere e divisa leghista al grido di “Fagioli Fagioli” come hanno fatto in corso Italia sabato. Immagino si troveranno insieme ai Telos… che fanno le stesse cose.