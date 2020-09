SARONNO – Tutti con la mascherina ben calzata su naso e bocca con le mamme attente che non si formino troppi assembramenti: così questa mattina gli studenti della scuola media Aldo Moro e dell’elementare Vittorio da Feltre hanno atteso l’ingresso a scuola.

Immancabile la presenza di fratellini e sorelline dotati però anche loro di mascherine. Se i bimbi parlano delle vacanze e dei nuovi zainetti tra i genitori tiene banco la preoccupazione per un anno scolastico decisamente complesso soprattutto per l’assenza dei servizi di pre e post scuola.

Due ingressi è la soluzione trovata dalla dirigenza dell’istituto Aldo Moro per gestire l’ingresso degli studenti mantenendo il distanzamento sociale. Stamattina sono stati aperti il cancello lato sottoppassaggio e quello verso viale Santuario. Dalle 7,55 alle 8.55 li studenti delle sezioni A e B di prima seconda e terza sono entrati da viale Santuario gli altri dall’ingresso che porta all’auditorium.

Stessa soluzione per i bimbi della scuola elementare Vittorio da Feltre divisi però in due orari dalle 8,25 alle 8,30 le prime e le seconde dalle 8,15 alle 8,20 le altre classi.

In tutte le scuole saronnesi per effetto delle norme anticovid sono in vigore le normatiche che prevedono il distanziamento interpersonale di almeno un metro (se in condizioni statiche si può evitare l’uso della mascherina), uso delle mascherine in condizioni dinamiche e in tutte le situazioni in cui non è possibile

mantenere il metro di distanza, areazione frequente delle aule ad e degli spazi scolastici comuni quali corridoi, atri, bagni, igienizzazione frequente delle mani e disinfettazione con gel igienizzante. Inoltre c’è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e chiamare il proprio medico di famiglia (o il Pediatra) e l’autorità sanitaria territoriale così come se negli ultimi 14 giorni si è stati a contatto con persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio. Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente COVID-19 della presenza di qualsiasi sintomo influenzale accusato all’interno della scuola.