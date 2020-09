CERIANO LAGHETTO – Ripresa scuole, il sindaco Roberto Crippa, insieme a polizia locale, volontari Gst e Protezione civile, ha voluto accertarsi della praticabilità dei percorsi per l’accesso ai plessi scolastici e del transito degli autobus, sia del servizio scolastico comunale che del trasporto pubblico locale all’incrocio tra via Cadorna e via Laghetto e via Mazzini. Successivamente, la “task force” messa in campo dal Comune si è trasferita davanti al polo scolastico di via Stra Meda e via Campaccio per garantire accessi distanziati e regolamentati, in sicurezza, delle diverse scuole agli orari già opportunamente contingentati e indicati dalla direzione didattica.

“E’ stato un inizio tutto sommato ordinato per il quale devo ringraziare tutte le persone che sono scese in campo così come quelle che per molti giorni, negli uffici comunali e nelle imprese assegnatarie degli incarichi, hanno lavorato per arrivare puntuali a questo appuntamento – dice il sindaco Crippa – Sicuramente ci sono ancora dei dettagli da mettere a punto e da migliorare in corso d’opera, ma rivolgo un appello a tutti, personale scolastico, genitori, bambini e ragazzi, affinché ciascuno faccia correttamente la propria parte a salvaguardia della sicurezza e del benessere di tutti, senza mai abbassare la guardia sul fronte della protezione dal Covid, che purtroppo resta ancora una minaccia importante e da non sottovalutare”. Le attività di controllo sulle strade di accesso alle scuole in prossimità delle entrate e sulle uscite proseguiranno anche nei prossimi giorni anche con il ricorso a volontari di Gst e Protezione civile.

“In questa occasione voglio rivolgere a tutti i bambini e i ragazzi cerianesi l’augurio di un buon inizio dell’anno scolastico, che come tutti sappiamo, non sarà un anno normale, ma un anno molto speciale, non privo di difficoltà. Sono però convinto che sia anche un’occasione straordinaria per dimostrare ancora una volta le enormi potenzialità di una comunità coesa e determinata come è quella di Ceriano Laghetto, che ha dimostrato anche nei mesi più duri del lockdown di saper reagire con grande senso di responsabilità. Anche da questi momenti speciali, cari ragazzi, passa la vostra formazione e io sono certo che anche in situazioni come questa, voi saprete dare il meglio” ha rimarcato il sindaco.

