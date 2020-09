CARONNO PERTUSELLA – Il Caronno Pertusella Volley riparte da tre giocatori fondamentali per diversi motivi. Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello umano. Filippo Lualdi, Claudio Gaggini e Massimo Stella continueranno a indossare i colori gialloblù anche per il 2020/21.

Le parole di Filippo Lualdi, bomber che ha deciso di proseguire la sua esperienza a Caronno Pertusella anche dopo che il padre-coach ha intrapreso un nuovo percorso: “Sono contento di ricominciare a giocare, lo stop è stato molto lungo, non vedo l’ora che ricominci il campionato“.

Carico anche Claudio Gaggini: “Ho subito confermato la mia volontà di continuare e ringrazio la società per la chiamata. Nella nuova stagione ripartiamo dopo un lungo periodo di stop con lo stesso obbiettivo di quando ci siamo fermati, i playoff“.

E l’ultimo giro di dichiarazioni spetta a Max Stella: “Questa stagione avrà un valore ancora più importante rispetto a quelle passate: sarà una ripartenza dopo mesi molto difficili che ci hanno messo tutti davvero a dura prova. Sono molto contento di essere a Caronno anche quest’anno, qui mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno. Sono sicuro che si creerà un’ottima intesa con l’allenatore ed il nuovo gruppo per poter puntare sempre più in alto. Da parte mia, andrò in palestra per dare il 110%”.