LIMBIATE – In Coppa Lombardia di Terza categoria il Dal Pozzo batte la Cogliatese: la partita è andata in scena domenica pomeriggio sul campo dei gialloverdi, a Limbiate. Il Dal Pozzo è sceso in campo Arrighi, Osculati (capitano), Stefanizzi, Savoia, Algeri, Sartorio, Daga, Nardo, Benzi, Dezio, Maldi. A disposizione: Gentilomo, Carenza, Borgatti, Manconi, Triacca, Cusato, Defendenti, Onofrio. E’ successo tutto nel secondo tempo, con e due reti dei padroni di casa mentre la Cogliatese è riuscita solo a dimezzare lo svantaggio.

A segno per il Dal Pozzo Dezio e Maldi. “La situazione nel girone di Coppa è in divenire, Limbiate e Cesano Maderno si affronteranno mercoledì sera. Quello che sappiamo è che ci giocheremo in ogni caso il passaggio del turno giovedì prossimo, il 1 ottobre, in casa contro il Cesano Maderno” riepilogano i dirigenti del Dal Pozzo.

Dal Pozzo-Cogliatese 2-1

(foto: un momento della partita, quasi un derby, fra Dal Pozzo e Cogliatese)

20092020