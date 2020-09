SARONNO / TRADATE / GROANE – Un’ampia area depressionaria sull’Europa occidentale mantiene per oggi, domenica 20 settembre, e per i prossimi giorni, variabilità in

presenza di aria mite e umida: domani 21 settembre rovesci o brevi temporali possibili su tutta la regione, intermittenti nel corso della

giornata, prevalentemente di intensità da debole a moderata.

Dal pomeriggio media probabilità di temporali forti sull’Oltrepò pavese e sulla parte più alta delle Prealpi centro-occidentali. Per martedì 22 settembre, persistenza di circolazione depressionaria con instabilità diffusa, da debole a moderata e probabilità media di temporali forti sulla regione.

20092020