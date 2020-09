SARONNO – Sono 12.227 i saronnesi che hanno già espresso il proprio voto per le elezioni amministrative. Secondo i dati raccolti dall’ufficio elettorale alle 19 si erano recati alle urne 12.227 elettori pari al 39,59%. Per quanto riguarda le comunali sono attesi alle urne 30.887 saronnesi (14676 maschi e 16211 femmine). Tra questi sono residenti in qualsiasi Stato estero (AIRE) 1437 (779 maschi e 658 femmine). I cittadini comunitari che hanno chiesto di partecipare alle elezioni comunali sono stati 52 (16 maschi e 36 femmine).

Tra le sezioni l’affluenza varia dal 46,83% (sezione della San Giovanni Bosco) e il 26,14% (sezione dell’Ignoto Militi).

Nel 2015, ultima tornata elettorale per la scelta del sindaco e del consiglio comunale, alle 19 si erano recati alle urne il 44,78% degli aventi diretto. C’è da precisare che in quella circostanza si votava in una giornata sola mentre quest’anno, anche per cercare di mantenere il distanziamento necessario in chiave anticovid, si vota sia oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Per quanto riguarda il referendum si sono recati alle urne 12.226 saronnesi pari al 41,59% degli aventi diritto. Per il referendum hanno i requisiti per votare 29.396 elettori (13881 maschi e 15515 femmine)