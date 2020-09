Softball A1, oggi gara 3: Saronno ad un passo dalla storia, impresa disperata per Rheavendors Caronno

SARONNO – È ormai alle porte il weekend che stabilirà ufficialmente le due compagini che si contenderanno lo scudetto in Serie A1 di softball e, se sopra 2-0 Mkf Bollate ed Inox Team Saronno sembrano le naturali indiziate per trovarsi faccia a faccia nella serie finale, ancora dovranno compiere un ultimo decisivo passo rispettivamente contro Poderi dal Nespoli Forlì e RheaVendors Caronno.

Progrmama semifinali serie A1 softball

Sabato 26 settembre

H. 17; +30’* Poderi dal Nespoli Forlì – Mkf Bollate

H. 17; +30’* Inox Team Saronno – RheaVendors Caronno

Domenica 27 settembre

H. 11* Poderi dal Nespoli Forlì – Mkf Bollate

H. 11* Inox Team Saronno – RheaVendors Caronno

Si gioca al meglio delle cinque partite, la prima squadra che ne vince tre passa il turno. Per quanto riguarda Saronno-Caronno, le prime due partite lo scorso fine settimana a Bariola erano state vinte dalle saronnesi, 7-1 e 8-1. Oggi entrambe le squadre in campo ancora al compleso, stavolta sul diamante saronnese di via De Sanctis. Ingresso consentito al pubblico nel rispetto delle norme anti-covid.

