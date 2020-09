SARONNO – Incidente stradale ieri pomeriggio in viale Lazzaroni, sull’ex statale Varesina al confine fra Saronno e Gerenzano. E’ successi nei pressi del centro commerciale Bossi quando erano le 15; è stato investito un ciclista da una autovettura.

Sul posto è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, affiancata anche da una pattuglia della polizia locale gerenzanese, ed è stato richiesto il supporto di una ambulanza del Sos Uboldo perchè l’equipaggio di prendesse cura del ciclista che era caduto a terra. Si trattava di un uomo di 57 anni: per fortuna si è rapidamente ripreso e non è stato necessario portarlo in ospedale, è stato infatti medicato direttamente sul posto. Carabinieri e vigili urbani si sono occupati di compiere tutti i rilievi del caso e di raccogliere le testimonianze dei presenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e quindi chiarire le eventuali responsabilità del sinistro.

(foto archivio: una veduta di viale Lazzaroni)

30092020