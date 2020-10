Calcio 2′ cat. M: Projuve decimata dagli infortuni cede il passo al Beata

UBOLDO – Domenica da dimenticare per la Projuventute che nel debutto in casa non riesce a sbloccare il risultato neanche approfittando di due calci di rigore.

La partita, complice anche il terreno pesante per la pioggia, non è particolarmente intensa ma le emozioni non mancano. Si parte all’11’ con un rigore che viene parato da Borriero. Dieci minuti dopo gli ospiti si portano in vantaggio con Bacchiega che segna di testa su calcio d’angolo. Ultimo colpo di scena della prima frazione di gioco al 45′ con il raddoppio del Beata Giuliana che porta la firma di Zaffino che segna su punizione dal limite dell’area.

Il secondo tempo, malgrado le difficiltà legate agli infortuni che hanno ridotto al rosa, la Projuve attacca ma senza riuscire a concretizzare. Al 42′ segna Lauria che sfrutta la respinta del portiere del calcio di rigore tirato da Colombo. Le distanze si accorciano ma il risultato non cambia più.

Projuventute – Beata Giuliana 1-2

PROJUVENTUTE Falcone, Lonetto (10′ st Beccari), Calendi, Soldi (16′ st Frasson), Ferrario (38′ st Venegoni), Conchet, Meloni, Panaia, Colombo, Ossoli (10′ st Petrarca), Regalati (7′ st Pittalis). A disposizione: Caruana, Ceriani, Lauria, Di Gennaro. All. Colombo.

BEATA GIULIANA Borriero, Maggi, Battioli (38′ st Rizzo), Bacchiega, Magnaghi, Bennix, Giovannini, Gussoni (33′ st Buttazzo), Obando, Malatesta (13′ st Izzo), Zaffino (26′ st Fella). A disposizione: Nicolotti, Buttazzo, Rossi, Oldrini, Longobardi, Lo Petrone.

Marcatori pt 20′ Bacchieca (B),