SARONNO – Seconda partita di campionato, che vede scontrarsi l’Fbc Saronno contro l’Itala, e passo falso dei biancocelesti. Inizia la partita con un Italia molto intraprendente ed un Fbc Saronno contratto, infatti al 10’ sono proprio gli ospiti ad andare in vantaggio: 0-1. Passa solo un minuto e l’Fbc trova il pareggio grazie ad una punizione calciata magistralmente da Castelnovo: 1-1. Siamo al 24’ e gli ospiti vanno in vantaggio grazie ad una sfortunata auto rete di Cipollaro. Primo tempo che prosegue sempre con l’Itala che fa gioco e al 40’ segna il terzo goal, 1-3.

Inizia il secondo tempo ma non cambia niente, è sempre l’Itala a fare gioco e l’Fbc Saronno sembra avere trovato la classica “giornata no”. Infatti al 62’ e all’82’ e’ l’Itala che chiude i giochi: termina 1-5.

L’allenatore saronnese Stefano Imburgia commenta con sportività: “C’è poco da dire, il risultato parla chiaro. Oggi non siamo scesi in campo con la testa. Credo che un risultato così rotondo ci debba far riflettere per il futuro”.

08102020