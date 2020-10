LIMBIATE – Un’importante variazione viabilistica è stata introdotta da ieri 7 ottobre a Limbiate, e non si sono fatte attendere le prime reazioni polemiche della cittadinanza.

La via Monte Generoso, ovvero dove ha sede la scuola secondaria di primo grado “Verga”, ha infatti subito un’inversione del suo senso unico di marcia ed è ora percorribile da via Monte Bianco a via Garibaldi.

Il provvedimento rientra all’interno della revisione viabilistica studiata per diminuire l’incidentalità del centro cittadino. Il progetto, che ha ottenuto un cospicuo finanziamento da parte di Regione Lombardia, è stato redatto per rendere più sicuro il tratto di via Monte Bianco che, dall’intersezione con le vie Monte Generoso e F.lli Casati, arriva sino all’incrocio con viale Dei Mille. I lavori di realizzazione di una doppia rotonda tra via F.lli Casati e via Monte Generoso sono già partiti e hanno suggerito quindi il cambio del senso di marcia di via Monte Generoso. A breve, il cantiere si sposterà verso piazza Cinque Giornate: lungo la carreggiata verranno creati marciapiedi e percorsi pedonali sia sul lato destro sia sul lato sinistro.

Bene il progetto, ma la variazione viabilistica sulla via Monte Generoso non ha raccolto i consensi dei limbiatesi, che sui social si sono scatenati in pesanti critiche incentrate sul fatto che, con questa modifica, la Saronno-Monza risulterà ancora più ingolfata dal traffico proveniente dalla zona interna di via Zara, Palermo, Fiume, Adamello, Birago, Resegone, visto che le auto dirette in centro devono ora necessariamente immettersi sulla provinciale.

(nella foto: la nuova segnaletica orizzontale alla rotonda di via Monte Bianco/Monte Generoso)