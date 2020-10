CARONNO PERTUSELLA – Mancano ancora un paio di mesi al Natale, ma la città di Caronno Pertusella non perde tempo per organizzare addobbi e luci in occasione della festività più apprezzata da grandi e piccoli.

L’appello e l’invito che la città lancia ai cittadini caronnesi è di mettere in mostra i propri presepi personalizzati: basta una terrazza, un giardino o una finestra, che diano la possibilità di osservare le composizioni natalizie dalla strada a chiunque percorrerà le vie cittadine durante il periodo natalizio. Così nasce l’iniziativa “Le vie dei presepi”, un’occasione di rendere un po’ più personale e magico il periodo natalizio, condividendo il calore della festività in questo inverno reso particolare dal quest’anno trascorso nell’emergenza.

Chiunque sia deciso ad aderire è invitato a mandare una mail con cognome, nome e indirizzo alla mail [email protected], così che il proprio presepe possa essere inserito nel percorso guidato tra le vie di Caronno Pertusella.

Sarà possibile segnalare la propria partecipazione entro il 15 novembre.

(foto d’archivio)

